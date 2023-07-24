تركيب 100 وصلة مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجا بقرى مركز كفر صقر فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بتركيب 100 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى مركز كفر صقر.

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسات المجتمع المدني لتوصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 500 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمركز كفر صقر وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الانتهاء من توصيل عدد 100 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقري المركز وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة واصحاب الامراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.