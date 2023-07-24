ما تأثير الضوء الأزرق من الأجهزة الإلكترونية على الحمل

كتبت إيناس البنا

على الرغم من أن الحمل يعد تجربة رائعة وغيرت حياة المرأة، إلا أنه يزيد أيضًا من الوعي بواجب الفرد تجاه صحة ورفاهية الأم والطفل النامي في العصر الرقمي اليوم، وأصبحت الأجهزة الإلكترونية والإضاءة الاصطناعية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، ما يعرضنا للإضاءة الاصطناعية والمخاطر المحتملة للضوء الأزرق. ومع ذلك، لا يزال التأثير المحتمل للضوء الأزرق المنبعث من هذه المصادر على الحمل وصحة الأم مصدر قلق متزايد، ونتيجة للاستخدام الواسع للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإضاءة الموفرة للطاقة، أصبحت الأمهات الحوامل أكثر وأكثر عرضة للضوء الأزرق، لذلك من الضروري معالجة هذه المشكلة.

فيما يلي نظرة على كيفية زيادة الوعي وتقديم رؤى لتعزيز العادات الصحية بين الأمهات الحوامل وفقا لموقع " webmd":

الآثار المترتبة على نمو الجنين

أثار التعرض المفرط للضوء الأزرق أثناء الحمل مخاوف بشأن آثاره المحتملة على نمو الجنين، يُعتقد أن التعرض المطول للأجهزة الإلكترونية والإضاءة الاصطناعية التي ينبعث منها الضوء الأزرق يمكن أن يعطل التطور الطبيعي لشبكية العين ويؤثر على الوظيفة البصرية.

وبالتالي، فمن المستحسن للأمهات الحوامل الحد من التعرض غير الضروري لمثل هذه المصادر، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة، علاوة على ذلك ، فإن اتخاذ تدابير استباقية لتقليل التعرض للضوء الأزرق يمكن أن يساهم في تعزيز صحة الأم الشاملة ودعم الظروف المثلى لنمو الجنين.

تعطيل الإيقاعات اليومية

يعتبر ميل الضوء الأزرق للتدخل في دورات الجسم اليومية المنتظمة أثناء الحمل أحد آثاره الرئيسية. يمكن قمع الميلاتونين، وهو هرمون يتحكم في دورات النوم والاستيقاظ، عن طريق التعرض للضوء الأزرق في الليل. وبالتالي ، يمكن أن يكون لصعوبات النوم وأنماط النوم غير المنتظمة أثناء الحمل تأثير سلبي على صحة المرأة، مما يزيد من مستويات التوتر، ويسبب اضطرابات المزاج، ويزيد من مخاطر حدوث مضاعفات الحمل.

الميلاتونين الضوء الأزرق

آثار الضوء الأزرق، وتحديدًا كيفية تأثيره على إنتاج الميلاتونين ، لها تأثير كبير على صحة المرأة الحامل، يؤدي التعرض للضوء الأزرق إلى تثبيط الميلاتونين ، وهو هرمون يتحكم في دورات النوم والاستيقاظ ، مما يزعج إيقاعات الساعة البيولوجية.

قد تعاني النساء الحوامل اللواتي يعانين من مشاكل في النوم أو أنماط نوم غير منتظمة من مستويات أعلى من التوتر واضطرابات المزاج ومشاكل أخرى. وبالتالي ، لمكافحة هذه التهديدات وإعطاء الأولوية لعادات النوم الصحية أثناء الحمل، يجب على النساء الحوامل فهم العلاقة بين الضوء الأزرق والميلاتونين.

تقليل التعرض للضوء الأزرق

على الرغم من صعوبة تجنب استخدام الإلكترونيات والإضاءة الاصطناعية ، خاصة في بيئة اليوم التي تعتمد على التكنولوجيا ، يمكن للمرأة الحامل اتخاذ الاحتياطات التالية لتقليل تعرضها للضوء الأزرق:

استخدم مرشحات الضوء الأزرق

قم بتثبيت مرشحات الضوء الأزرق أو استخدم التطبيقات التي تقلل كمية الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية. يمكن أن تكون هذه المرشحات مفيدة في الليل وفي المساء.

ضبط إعدادات الجهاز

تسمح لك غالبية الأجهزة الإلكترونية بتغيير إعدادات العرض لتقليل الضوء الأزرق.

الحد من وقت الشاشة قبل النوم

من الضروري أن تمنح نفسك ساعة على الأقل قبل النوم لتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. للنوم بشكل أفضل ، انخرط في أنشطة الاسترخاء مثل قراءة كتاب أو القيام بتمارين الإطالة الخفيفة.

اختر الإضاءة الدافئة

قم بإطفاء مصابيح الإضاءة الباردة القاسية في مناطق المعيشة الخاصة بك بأخرى أكثر نعومة ودفئًا. يمكن أن تنتج الإضاءة الدافئة أجواءً أكثر هدوءًا من أجل نوم أفضل ويقل احتمال إطلاقها لمستويات زائدة من الضوء الأزرق.

التوعية بالضوء الأزرق: حماية صحة الأم أثناء الحمل

يعد فهم تأثير الضوء الأزرق على صحة الأم أمرًا بالغ الأهمية حيث تحاول الأمهات الحوامل الحفاظ على حمل صحي. يمكن للمرأة الحامل حماية أنماط نومها ، وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات ، وتحسين الرفاهية العامة لكل من نفسها وطفلها النامي باستخدام تقنيات سهلة لتجنب التعرض للضوء الأزرق من الأجهزة الإلكترونية والإضاءة الاصطناعية، إعطاء الأولوية للتوازن الصحي بين استخدام التكنولوجيا والرعاية الذاتية يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً نحو الحصول على رحلة حمل سلسة ومُرضية.