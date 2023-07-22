رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات الدبلوم التربوى بكلية الآثار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية لأعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الآثار، يرافقه الدكتور خالد عبد النعيم، عميد الكلية؛ لمتابعة سير أعمال امتحانات الدبلوم التربوي، واطمأن على الالتزام بضوابط آداء الامتحانات، واتباع الإرشادات داخل اللجان، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل قاعات الامتحانات، وإتاحة كافة سبل الراحة لهم، مثمنًا جهود إدارة الكلية في إدارة أعمال الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، خلال جولته، على حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات الثلاثة: " حاسبات ومعلومات، والفنون الجميلة، والآثار"، للوقوف على أية معوقات وسرعة حلها، بما يضمن توفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات، يشار إلى أنه يؤدي الدبلوم العام هذا العام بجامعة الأقصر حوالي 600 طالب وطالبة بكليتي الآثار، والحاسبات والمعلومات، فيما يؤدي حوالي 285 طالب وطالبة، الدبلوم المهني بكلية الفنون الجميلة، وتستمر أعمال امتحانات الدبلومات، حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

فيما أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، إنه حرصاً على مصالح الطلاب، وتعويضاً عن أيام العطلات الرسمية خلال شهر يوليو الجاري، عن مد فترة التقديم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس القادم، وفي إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث.

وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد قد أعلن عن فتح باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجارى.



تفقد إمتحانات الدبلوم التربوي بكلية الآثار بالأقصر



جولة على إمتحانات الدبلوم التربوي بكلية الآثار



رئيس جامعة الأقصر يتفقد إمتحانات الدبلوم التربوي بالآثار