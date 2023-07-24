كيف يمكن الوقاية من مرض هشاشة العظام؟

كتب – حسام الشقويرى

هشاشة العظام مرض "صامت" يتسم بفقدان كتلة العظام بسبب ضعف العظام، وتصبح الكسور شائعة، ما يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة، غالبًا لا يتعافى الأشخاص المصابون بهشاشة العظام بعد السقوط، وخاصة النساء في سن 60 عامًا أو أكبر الرجال معرضون أيضًا لخطر الإصابة بهشاشة العظام، ولكن عادةً بعد 5 إلى 10 سنوات من النساء. بالنسبة لمعظم الناس، يمكن الوقاية من هشاشة العظام ، بالحصول على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي وهو أول ما تبدأ به، وفقا لما نشره موقع betterhealth

ويوصي الأطباء بالحصول على أكبر قدر ممكن من احتياجاتك اليومية من الكالسيوم من الطعام واستخدام مكملات منخفضة الجرعات فقط لتعويض أي نقص خاصة أن جسمك أكثر قدرة على امتصاص الكالسيوم من الطعام أكثر من المكملات. في الواقع ، تظهر الدراسات أنه على الرغم من أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات الكالسيوم لديهم متوسط ​​مدخول أعلى ، فإن أولئك الذين يحصلون على الكالسيوم من الطعام يتمتعون بعظام أقوى. علاوة على ذلك، قد يؤدي استخدام مكملات الكالسيوم بجرعات عالية إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى وأمراض القلب.

الحصول على كمية كافية من الكالسيوم في نظامك الغذائي ليس مهمًا فقط لكبار السن. إنه أمر حيوي أيضًا للأطفال والمراهقين والشباب لأننا نواصل بناء كتلة العظام في منتصف العشرينات من العمر. من الآن فصاعدًا ، يمكننا أن نفقد كتلة العظام دون وجود الكالسيوم الكافي في وجباتنا الغذائية. مهما كان عمرك أو جنسك ، من الضروري تضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم في نظامك الغذائي ، والحد من تلك التي تستنفد الكالسيوم ، والحصول على ما يكفي من المغنيسيوم والفيتامينات D و K لمساعدة الكالسيوم على أداء وظيفته.

والكالسيوم من العناصر الغذائية الأساسية التي يتجاهلها الكثير منا في وجباتنا الغذائية. وتستخدم كل خلية في الجسم تقريبًا الكالسيوم بطريقة ما، بما في ذلك الجهاز العصبي والعضلات والقلب. يستخدم جسمك الكالسيوم لبناء عظام وأسنان صحية، والحفاظ عليها قوية مع تقدمك في العمر، وإرسال رسائل عبر الجهاز العصبي، وتساعد على تجلط الدم، وتقلص عضلاتك، وتنظيم إيقاع القلب