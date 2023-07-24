كل ما تريد معرفته عن التعرق المفرط في ظل ارتفاع درجات الحرارة

كتبت فاطمة ياسر

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، يصاب البعض بحالة مرضية تعرف بـ " فرط التعرق "، ولذا يقدم اليوم السابع كل ما يخص هذا المرض وفقًا لموقع "health".

ما هو فرط التعرق؟ يعد حالة تتسبب في التعرض لتفرط الغدد العرقية في الجسم وفي إفرازاتها، ويتسبب في التعرق الكثير.

ما هي أنواع فرط التعرق؟

هناك نوعان من فرط التعرق، وهما:

- فرط التعرق البؤري: ويعد اضطراب جلدي مزمن في الأغلب يكون نتيجة الوراثة.

- فرط التعرق المعمم، يحدث بسبب مشكلة طبية كالإصابة بمرض السكر، أو باركنسون.

ما هي أعراض الإصابة بفرط التعرق؟

تعمل الغدد العرقية بشكل مفرط ا دون سبب واضح، مما ينتج عنه عرق زائد عن السبب المؤدي.

ما هي أسباب فرط التعرق؟ - روائح وأطعمة معينة، كالقهوة والشوكولاتة والتوابل.

- التوتر العاطفي، وخاصة القلق.

- التعرض للحرارة، والشمس .

- سن اليأس للنساء.

- أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي، بما في ذلك فرط نشاط الغدة الدرقية والسكري ونقص السكر في الدم .

- ضغوط نفسية شديدة.

كيف يتم علاج فرط التعرق؟

- تغييرات في نمط الحياة، كالاستحمام كثيرا أو ارتداء أقمشة قطنية.

- مضادات التعرق المحتوية على الألومنيوم، فهي تعمل علي سد الغدد العرقية حتى يتوقف جسمك عن إفراز العرق.

- مضاد للاكتئاب تقلل التعرض المفرط.

- استخدام مناديل قماشية.