فريق مستشفيات قنا الجامعية ينجح فى عملية استئصال أورام معقدة.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح فريق طبي من أقسام الجراحة العامة وجراحة التجميل والتخدير والعناية المركزة، من الاستئصال الجذري لأورام سرطانية بوجه ورقبة شاب يبلغ من العمر 37 عاما، في إطار العمليات الجراحية المعقدة والكبرى التي تجريها مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

قال الدكتور محمود عبد الحميد، رئيس قسم الجراحة العامة، إنه فور مناظرة المريض بالعيادة الخارجية للقسم نظراً لمعاناته من ورم بالناحية اليسرى من الوجه تم اجراء جميع الفحوصات الطبية والتي أظهرت ورم خبيث بالغدة النكفية اليسرى ومنتشر فى الغدد الليمفاوية بالرقبة.

وأوضح الدكتور محمد مبارك، رئيس وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام والرقبة، أنه تم استئصال جذري لورم سرطاني عنيف بالغدة النكفية اليسري والوجه وتشريح جذري للغدة الليمفاوية في الرقبة.

وأضاف الدكتور محمود عبد الله حفني، رئيس قسم جراحة التجميل والحروق، بأنه تم تعويض الجزء المفقود من الوجه وعضلات الرقبة عن طريق نقل وزرع شريحة جلدية لحمية دموية من عضلة الصدر الكبرى.

شارك في العملية الجراحية أيضاً من قسم الجراحة العامة الطبيب أحمد خيري، مدرس مساعد الجراحة العامة وجراحة الوجه والفكين، وحسام ابو النجا، الطبيب المقيم بالقسم، ومن قسم جراحة التجميل الدكتور عبد الرحمن خيري، مدرس جراحة التجميل، وآلاء أبو الحمد المدرس المساعد، ومحمود مصطفى الطبيب المقيم بالقسم، ومن قسم التخدير والعناية المركزة الدكتورة زينب مصطفى، المدرس بالقسم وعلياء علاء الدين، المدرس المساعد، ميرفت ابو الحمد الطبيب المقيم بالقسم، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.