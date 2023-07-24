غرق طفلين أثناء الاستحمام في مصرف بالعامرية غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية ، مصرع طفلين غرقًا في مياه مصرف حارس بدائرة قسم شرطة العامرية، وذلك أثناء نزولها المياه للاستحمام، وجار البحث عنهما بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطاراُ من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بغرق طفلين ، أثناء نزولها مياه مصرف حارس الكائن بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

وعلى الفور انتقلت قوات مباحث القسم وقوات من الإنقاذ النهري بمعادلتها إلى محل البلاغ،وتبين أن الطفلين أبناء عم، حيث قاموا بالذهاب الي المياه بالمصرف للاستحمام سويا، وغرقوا في المصرف محل البلاغ ،وتباشر قوات الإنقاذ النهري البحث عن الطفلين ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .