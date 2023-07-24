إحالة سكرتير وحدة محلية و25 موظفا للتحقيق لتغيبهم أثناء أوقات العمل بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

أحال متولي عبدالعال، رئيس مركز و مدينة بني عبيد ، بمحافظة الدقهلية، سكرتير الوحدة المحلية بميت سويد و25 موظفا للتحقيق، لتغيبهم في أوقات العمل الرسمية، وذلك أثناء المرور والتفتيش المفاجئ على الوحدة المحلية بميت سويد، لمتابعة حسن سير العمل ومدى انتظامه، لإنجاز كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات وعدم تعطيلها، وحسن استقبال ومعاملة المواطنين.

وراجع رئيس المركز دفتر الحضور والانصراف، وتبين غياب سكرتير الوحدة و25 موظفًا، وتقرر إحالتهم إلى التحقيق بالشئون القانونية، بسبب عدم وجودهم وتغيبهم خلال أوقات العمل الرسمية، وتم تكليف مدير التفتيش المالي والمتابعة بعمل مذكرة تفصيلية بذلك.

وأكد عبدالعال، أن الزيارة جاءت وفقًا للخطة الموضوعة للتأكد من الالتزام والانضباط الوظيفي، مؤكدا استمرار المرور والمتابعة الميدانية للتفتيش على كافة المصالح والمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز، للتأكد من وجود جميع الموظفين والعاملين بكل منشأة، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدمية، لتيسير وتسهيل الإجراءات المطلوبة للارتقاء بمستوى العمل والخدمة.