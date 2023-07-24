اليوم السابع
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الإثنين، 24 يوليو 2023 04:59 م
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ضبط المتهمين بالتسبب في احتجاز شاب ومصرعه بكرداسة

الإثنين، 24 يوليو 2023 04:50 م
ضبط المتهمين بالتسبب في احتجاز شاب ومصرعه بكرداسة حبس ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين باحتجاز شاب داخل شقة في كرداسة، مما أسفر عن مصرعه نتيجة سقوطه منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار، مما أسفر عن مصرعه في كرداسة. 
 
وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا تعرض للاحتجاز على يد عدد من الأشخاص داخل شقة بالعقار، ولقى مصرعه عقب سقوطه من الشقة.
 
وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وتم القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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