اليوم السابع
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الإثنين، 24 يوليو 2023 06:20 م
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شركة مصرية تنفذ مشروعين للطرق والكبارى بـ100مليون دولار فى العراق

الإثنين، 24 يوليو 2023 06:05 م
شركة مصرية تنفذ مشروعين للطرق والكبارى بـ100مليون دولار فى العراق د. سامح السيد رئيس الشركة
كتب عبد الحليم سالم

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انتهت شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،من تنفيذ مشروع، والبدء في مشروع آخر بقيمة 100 مليون دولار في دولة العراق الشقيقة .

ومن المنتظر أن يتم افتتاح المشروع الأول "جسر نينوى"، والبالغ تكلفته نحو 60 مليون دولار في 15 أغسطس المقبل، بحضور وفد مصري رفيع المستوى، بجانب عدد من قيادات الشركات العراقية.

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ومن جانب آخر تبدأ الشركة بقيادة الدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، في تنفيذ مشروع جديد عبارة عن تطوير تقاطع "معسكر الرشيد" مع "سريع الدورة" في بغداد، بتكلفة 40 مليون دولار، وذلك خلال مدة 10 أشهر، حيث تم إكمال أعمال تجهيزات الموقع بالكامل، مع إيصال كافة الخدمات من كهرباء وخدمات صحية.

علاوة على تخصيص قطعة أرض من قِبل "بلدية الكرادة" لمعمل الكونكريت لتجهيز العمل بالخرسانة الجاهزة والعمل جارى على نصب المعمل لاسيما بعد إجراء اختبارات التربة، وتنفذ الشركة حاليا التصاميم من قِبل مكتب استشارات هندسية .

جدير بالذكر أن توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام تقتضى بسعى الشركات للفوز بمشروعات خارج مصر لتوفير العملة الصعبة، وتحسين موارد الشركات .

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بغداد

العراق

مصر

النصر العامة للمقاولات

حسن علان

سامح السيد

القابضة للتشييد



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