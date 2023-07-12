اليوم السابع
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القابضة للتشييد: إتاحة أراضى الشركات التابعة للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى

الأربعاء، 12 يوليو 2023 04:00 ص
القابضة للتشييد: إتاحة أراضى الشركات التابعة للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى أسامة الحسينى
كتب عبد الحليم سالم

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تسعى الشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيادة الدكتور أسامة الحسينى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، لسرعة الاستفادة من أصول الشركات التابعة، خاصة قطع الأراضى المميزة ‬لدى بعض شركات الاسكان والمقاولات التابعة، من خلال إتاحتها للقطاع الخاص، سواء للشراكة والاستثمار المشترك، أو من خلال البيع.
 
‏وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة والمشتركة ،العديد من قطع الأراضي المتميزة فى مناطق أكتوبر ومصر الجديدة والمقطم، ونيو هليوبوليس، وبعض المناطق العمرانية الأخرى وبعض المحافظات وهي صالحة للاستثمار والتسويق العقاري.
 
‏وتستهدف خطة الشركة القابضة إلى الترويج بشكل مكثف لتلك القطع المتميزة من الأراضى لدى الشركات الكبيرة المحلية أو الأجنبية ؛للاستفاده من هذه الأصول علاوة على الاستفادة من بقية الأصول المتنوعة التى تشملها محفظة الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى صورة عقارات ومبانى واراضى زراعية لا تقل قيمتها عن 100 مليار جنيه وفق بعض التقديرات الاقتصادية.

التشييد

التعمير

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القابضة للتشييد

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اسامة الحسينى



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