سيارة تدهس حشدا من المتظاهرين في وسط إسرائيل

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن سيارة اندفعت وسط حشد من المتظاهرين في وسط إسرائيل الاثنين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات طفيفة.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية لقطات لسيارة تجتاح حشداً صغيراً على طريق سريع، أغلقه المحتجون على إقرار الكنيست لبند رئيسي من التعديلات القضائية التي أثارت انقساماً حاداً في الداخل الإسرائيلي.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن السيارة التي انطلقت بعيداً، بعدما صدمت عدداً من الأشخاص.

واليوم قال رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي إن البرلمان أقر، مشروع قانون أثار جدلاً كبيراً اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا. وأضاف أن مشروع القانون أقر بموافقة 64 صوتاً دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على القرار.