وقالت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية فى بيان، حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن قرار الولايات المتحدة يعد بمثابة محاولة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة.

وذكر البيان بأن وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية تعتبر هذه الخطوة محاولة أخرى من جانب واشنطن للتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة وعمل عدواني أمريكي آخر ضد الدولة الصربية .

وأشارت في بيانها إلى أي شخص يدافع عن المصالح الوطنية ويرفض الرقص على أنغام الولايات المتحدة يقع تلقائيًا تحت عقوباتهم المجنونة.

ورأت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية إن العقوبات غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي والتي تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى ترهيب منافسيها الجيوسياسيين هي علامة على الضعف والارتباك وليس على القوة.

