رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخرج دفعة 2023 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، لأول مرة حفل تخرج دفعة العام الأكاديمي 2023 من الطلاب الوافدين من أبناء الجامعة، وذلك بمسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيناس الجندي، عميد كلية طب الفم والاسنان، والدكتور علي شمعه، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمنية وهبة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبير عبد الوهاب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، بالإضافة إلى عدد من الطلاب الوافدين وأسرهم وأولياء أمورهم من مختلف الدول العربية الشقيقة "فلسطين، الاردن، سوريا، اليمن، السودان" وسط أجواء احتفالية رائعة وفقرات غنائية وفنية متنوعة.

وخلال كلمته رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بضيوف الجامعة وأولياء الأمور من كل البلاد العربية الشقيقة من فلسطين والأردن وسوريا واليمن والسودان، في درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ، وفي بلدهم الثاني مصر أم الاوطان، موجهاً لهم التحية والشكر والتقدير على تحملهم مشقة وعناء السفر لحضور حفل تخرج ابنائهم، وعلى ما قدموه من عطاء لأبنائهم حتى تخرجهم من كلية طب الفم والاسنان جامعة كفر الشيخ، مهنئا الجميع بالعام الهجري الجديد متمنياً أن يكون عام رخاء على جميع الدول العربية الشقيقة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، موجها حديثه لأبنائه الخريجين من الطلاب الوافدين، لكم أن تفخروا اليوم بتخرجكم من كلية طب الفم والاسنان جامعة كفر الشيخ، لتصبحو سفراء الجامعة في مجتمعكم واوطانكم، موجها كل الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية لما بذلوه من جهد وعطاء لتصبحون خريجين على أعلى مستوى قادرين ومنافسين، لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذو كفاءة وخبرة عالية.

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، عن مدى فخره وسعادته بالخريجين من الوافدين من أبناء الجامعة، موجهًا لهم خالص التهنئة، مؤكدًا لهم على مراعاة الله عز وجل في مهنتهم، كما دعاهم لعدم التوقف عند هذه المرحلة واستكمال مسيرتهم التعليمية لمزيد من التقدم والازدهار.

كما أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن شكره وتقديره لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على علي إهتمام و توجيهاته بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة.

كما أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص الجامعة على دعمها المتواصل لجميع الطلاب، مشيرًا إلى ما تشهده جامعة كفر الشيخ من جهود التطوير والتحديث، والتقدم الذي حققته في التصنيفات العربية والعالمية، والإمكانات البشرية التي تمتلكها، والاهتمام بتقديم خدمة تعليمية متميزة، وأنّ الطالب الوافد هو بمثابة سفير لمصر في بلاده.

وخلال كلمتها وجهت الدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب الفم والاسنان، خالص الشكر والتقدير لآباء وأمهات الطلاب علي صبرهم ودعمهم لأبنائهم مرحبًة بهم في وطنهم مصر، كما توجهت بالشكر والتقدير للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة لدعمه الكامل لأبنائه الطلاب، معربًة عن بالغ سعادتها بهم مقدمًة الشكر لجميع المشاركين خلال فعاليات الحفل، وفي ختام الكلمة رددت قسم الولاء الطبي مع الطلاب متمنيًا لهم بدء مرحلة جديدة من حياتهم العملية.

عقب ذلك قام رئيس جامعة كفر الشيخ بتكريم الخريجين وتسليمهم دروعًا تذكارية احتفالًا بتخرجهم، كما قدم الخريجين دروعًا تذكارية لرئيس الجامعة تقديرًا وامتنانًا منهم لجامعة كفر الشيخ ودورها تجاههم، كما تم تكريم عميد كلية طب الفم والأسنان وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.