رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير عدد من العيادات بأقسام كلية طب الأسنان.. صور

الدقهلية _محمد الحبشي

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 م، تطوير وإحلال وتجديد عددًا من العيادات بكلية طب الأسنان بإجمالى عدد 58 وحدة أسنان ألمانية الصنع بعيادات أقسام تقويم الأسنان، العلاج التحفظى، جراحة الفم والوجه وطب الفم وأمراض اللثة، الاستعاضة الصناعية المتحركة.

وتفقد رئيس الجامعة، خلال الزيارة تطوير قاعة الدراسات العليا بقسم تقويم الأسنان كما تفقد المدرجات والقاعات الدراسية بعد تزويدها بأحدث وسائل العرض التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة، خلال الجولة، أهمية هذه الوحدات في العملية التعليمية والتدريبية وعلاج مرضى الأسنان وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة لتطوير وتحديث الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان، الدكتور يسرى الهوارى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى عبد العزيز وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة السيد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة رؤساء الأقسام بكلية طب الأسنان.