رئيس جامعة أسيوط يكلف الدكتور دويب حسين صابر للقيام بأعمال عمادة كلية الحقوق

أسيوط -هيثم البدرى

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، قرارا بتكليف الدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم الأستاذ بقسم القانون العام بكلية الحقوق ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا، بأعمال عمادة كلية الحقوق.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، الدكتور دويب حسين، بالنهوض بكافة قطاعات الكلية، وضرورة العمل كفريق واحد، مشيرًا إلى أن كلية الحقوق من الكليات التي تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، ويجب أن تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية.

يذكر أن الدكتور دويب حسين صابر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، يشغل منصب وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث حاليا، وشغل عدة مناصب أكاديمية وإدارية منها: رئيس قسم القانون العام ، ومشرف علي قسم القانون الدولي العام، ومشرف علي قسم المالية العامة ، ومشرف على قسم تاريخ القانون، وقائم بأعمال( مشرف ) كلية الحقوق- جامعة جنوب الوادي، و مستشار قانوني( خبير قانوني ) بمجلس الشوري بسلطنة عمان، بالإضافة إلى عمله حالياً، مستشاراً قانونياً لرئيس جامعة أسيوط.