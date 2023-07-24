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جارديان: الجنيه الإسترلينى يعانى من أسوأ أداء منذ بداية الوباء فى مارس 2020

الإثنين، 24 يوليو 2023 04:11 م
جارديان: الجنيه الإسترلينى يعانى من أسوأ أداء منذ بداية الوباء فى مارس 2020 الإسترلينى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الجنيه الإسترلينى في طريقه لأطول فترة من الانخفاضات اليومية منذ بداية جائحة كوفيد-19 وسط تكهنات متزايدة في أسواق العملات بأن الاقتصاد الضعيف سيحد من الزيادات الأخرى في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة.

وكشف تقرير جديد، عن أن الاقتصاد البريطاني قد توقف تقريبًا في يوليو ، حيث فقد الجنيه الإسترليني قوته لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي - وهو أسوأ أداء له منذ مارس 2020.

واعتبرت الصحيفة أن سلسلة الخسائر تعكس الاعتقاد بأن بنك إنجلترا لن يحتاج بعد الآن إلى رفع تكاليف الاقتراض الرسمية من 5% إلى أكثر من 6% من أجل ترويض التضخم.

ومن المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في الزيادة الـ 14 على التوالي منذ ديسمبر 2021.

وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى دعم العملات من خلال تقديم عائد أعلى للمستثمرين ، لكن المعنويات تحولت مقابل الجنيه الإسترلينى في الأيام الأخيرة ، وفي التعاملات المبكرة في لندن ، وسعت انخفاضها مقابل الدولار بمقدار ربع سنت إلى 1.281 دولار. قبل سبعة أيام من التراجع ، كان الجنيه الاسترليني يقف عند 1.314 دولار - أعلى مستوى له في 15 شهرًا.

 

 


الجنيه الاسترلينى

جنيه استرلينى

ريشى سوناك

الاقتصاد البريطاني

رئيس وزراء البريطاني



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