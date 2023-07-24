تنفيذ 119 حالة تعد على مساحة 111 ألفا و 783 مترا و20 قيراطا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 14 حالة إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز الرياض على مساحة 14 قيراطا و17 سهما، تعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تمت إزالته 119 حالة تعد على مساحة 111 ألفا و783 مترا، و20 قيراطا و9 أسهم، مؤكداً أن الحملة مستمرة لـ 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.



جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، وساعد مدير الأمن، ومأمور مركز شرطة الرياض، ,رئيس مباحث الرياض، والمهندس وائل عبد الرؤوف، نائب رئيس المدينه، ومحمد زكريا نائب، رئيس المدينة للاشغالات، وأحمد أحمد عفيفي،نائب رئيس المدينة.





ازالة التعديات على اراضي زراعية بالرياض



ازالة تعديات بالرياض



ازالة حالة تعدي على الاراضي الزراعية



جانب من ازالة التعديات بالرياض



