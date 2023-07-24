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تعليم بورسعيد: نمتلك بنية تحتية ومسارح تسهم فى إثراء الأنشطة واكتشاف المواهب

الإثنين، 24 يوليو 2023 03:43 م
تعليم بورسعيد: نمتلك بنية تحتية ومسارح تسهم فى إثراء الأنشطة واكتشاف المواهب د. هالة عبد السلام وكيل وزارة التعليم أثناء تفقدها المسارح ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم، مسرح مدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن الإعدادية للبنات "التحرير سابقا"، وذلك برفقة الدكتور هشام الجعبري مدير إدارة شرق التعليمية ووكيلها وحسن شحاته.
 
وأكدت وكيل أول الوزارة أن الزيارة هدفت لمعاينة مسرح المدرسة بعد تطويره وتجهيزه بأحدث المعدات لتحقيق الاستفادة القصوى منه من خلال ممارسة الأنشطة التربوية عليه والتي تعتبر من الأعمال المهمة والضرورية والهادفة من أجل بناء شخصية الطالب.
 
وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن تعليم بورسعيد يمتلك بنية تحتية قوية بالإضافة لعدة مسارح كبيرة تسهم في إثراء الأنشطة التربوية بهدف إكتشاف مواهب وميول الطلاب والعمل على صقلها وتحسينها وتطورها.
 
وعلى هامش الزيارة تابعت وكيل أول الوزارة إنتظام سير عمل لجنة استقبال وفحص مستندات التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ والتي تتخذ من المدرسة مقرا لها لخدمة أبناء المربع السكنى.
 
تعليم بورسعيد أثناء تفقدها المسارح
تعليم بورسعيد أثناء تفقدها المسارح

تعليم بورسعيد أثناء تفقدها مسارح المدارس
تعليم بورسعيد أثناء تفقدها مسارح المدارس

د. هالة عبد السلام وكيل وزارة التعليم أثناء تفقدها المسارح ببورسعيد
د. هالة عبد السلام وكيل وزارة التعليم أثناء تفقدها المسارح ببورسعيد

 


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