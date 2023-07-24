تحول لمحور مرورى حيوى.. كيف تغيرت واجهة طريق سقارة السياحى بالبدرشين؟

كتبت - مرام محمد

شهد طريق سقارة السياحي تغيرا ملموسا بعد أن طالته يد التطوير في إطار خطة محافظة الجيزة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي استهدفت إعادة الوجه الحضاري للطريق والارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة به باعتباره محورا حيوياً لسكان مركز البدرشين، وبوابة عبور الأفواج السياحية إلى المنطقة الأثرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

عانى الطريق لسنوات طوال من الإهمال وافتقاره للخدمات، حيث عرف عنه أنه طريق مهجور ومتهالك، يفتقر للخدمات، تكثر عليه الحوادث، ويصعب السير عليه، خاصة وأنه بعرض حارتين مروريتين فقط، حتى نفذت محافظة الجيزة خطة تطوير شاملة للطريق تضمنت أعمال توسعة ورصف وتجميل بطول 1.5كم وعرض 11م، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية لإضفاء المظهر الحضاري لها وتسهيل الحركة المرورية.

شهد الطريق تنفيذ أعمال تخطيط مروري من بدايته وحتى نهايته استكمالا لأعمال التخطيط والتطوير، وإنشاء أسوار حديدية وجمالية على جانبيه وأرصفة وأعمدة إنارة وتخطيط وازدواج لحركة السير؛ لتسهيل الحركة المرورية عليه.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف الأجهزة التنفيذية بطرح الخطة الاستثمارية المستقبلية للعام المالي 2024/2023 بدءا من أول يوليو مع الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ المشروعات على أكمل وجه.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التي تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق والمحاور استكمالًا لجهود المحافظة في هذا القطاع بالأحياء والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة يإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.