اليوم السابع
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بوتين يرفع الحد الأدنى لسن العسكريين فى الاحتياط لمن هم دون الضباط

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:44 ص
بوتين يرفع الحد الأدنى لسن العسكريين فى الاحتياط لمن هم دون الضباط الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يقضي برفع الحد العمري للعسكريين الموجودين في الاحتياط 5 سنوات لمن تقل رتبتهم العسكرية عن الضباط.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، سيطال القانون المواطنين الروس الذين يحملون رتب جنود وبحارة ورقباء ورؤساء عمال وضباط صف، حيث تم رفع الحد العمري للعسكريين الموجودين في الاحتياط من الدرجة الأولى من 35 إلى 40 عاما، والعسكريين من الدرجة الثانية من 45 إلى 50 عاما، والعسكريين من الدرجة الثالثة من 50 إلى 55 عاما، حيث تعتمد الدرجات الوظيفية على العمر والرتبة والجنس.

 


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روسيا



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