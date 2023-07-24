ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن نائب رئيس قيادة متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة الجنرال أندرو هاريسون قوله "إن المحادثات بدأت من خلال خطوط اتصالات أقيمت في المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتين ".

كان البيت الأبيض قد أكد الخميس الماضى أن واشنطن تعمل جاهدة لضمان عودة الجندي الأمريكي الذي عبر إلى كوريا الشمالية، وذلك خلال اجتماع ثلاثي الأطراف مع اليابان وكوريا الجنوبية يتعلق بسبل التصدي لتهديدات بيونج يانج .

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت يوم 18 يوليو الجاري، أن الجندي كينج عبر الحدود في المنطقة العازلة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، حيث ألقت سلطات بيونج يانج القبض عليه.