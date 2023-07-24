انطلاق المسابقة الثقافية في دورى المعلومات للنشء بمراكز الشباب بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة شباب دسوق وبرج البرلس المسابقة الثقافية في دوري المعلومات بمشاركة أعضاء مراكز الشباب، ضمن خطة نشاط إدارة تنمية النشء بالمديرية، وتقدمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية، لتنمية النشء برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إلى دور الفاعليات التثقيفية في تعزيز قدرات النشء على البحث والقراءة في ظل تحديات العصر، وعزوف النشء عن الاهتمام بشراء الكتب أو زيارة المكتبات العامة كمصدر تثقيفي أساسى، والإعتماد على مواقع التواصل الإجتماعي كمرجع للمعرفة، وهى غالباً غير دقيقة، مضيفاً أن المسابقة تخلق الاندماج بينهم والتعود على العمل في فريق وتوحد هدف أعضاء الفريق على الفوز.

تجرى المسابقة الثقافية في دوري المعلومات بمراكز شباب كفر الشيخ بإشراف جيهان حنفى، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.



عقد مسابقات ثقافية بمراكز شباب كفر الشيخ



مسابقة ثقافية في دورى المعلومات للنشء بمراكز الشباب بكفر الشيخ