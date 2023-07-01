العيد أحلى.. فرق الكاراتيه بمراكز شباب كفر الشيخ تشارك بفعاليات "فرحة العيد"

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشارك فرق الكاراتيه بمراكز شباب كفر الشيخ فرحة العيد فى رابع أيامه بينما تستمر مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب كفر الشيخ، فى تقديم برامجها الترفيهية والألعاب والعروض الفنية لليوم الرابع من عمر المبادرة وفق خطة مسبقة أعدتها الهيئات الشبابية لإدخال الفرحة على الصغار والكبار بالقرى والمدن على مستوى المحافظة بالمجان وإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب "مراكز خدمة مجتمعية" وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب كفر الشيخ، استقبلت على مدار ثلاث أيام ماضية من عمر المبادرة ما يقرب من 124 ألف مواطن من مختلف أنحاء القرى والمدن مع اختلاف أعمارهم، موجهاً الشكر لفرق العمل بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب وفريق عمل المديرية وغرفة العمليات الذين واصلوا العمل منذ الاجتماع التحضيري وتجهيزات صلاة العيد التى استقبلت فيها 26 ساحة بمركز شباب ونادى رياضى ما يقرب من 50 ألف مصلى و متابعة تنفيذ الفاعليات أولا بأول حتى ختامها اليوم.

وأشار محروس، إلى إهتمام وسائل الإعلام المختلفة، ببرامج وفعاليات المبادرة بمراكز شباب حياة كريمة بقرى مطوبس، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب و المركز الإعلامي بالمديرية والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب ومتابعة مديري الإدارات الفرعية.

كما أكد أن المديرية أعلنت قبيل إنطلاق المبادرة عن مسابقة داخلية، شكلت لها لجنة تقييم بالمديرية برئاسته وعضوية وكيلى المديرية للشباب و الرياضة و فريق عمل المديرية، لمتابعة أداء فرق العمل بمراكز الشباب، لإختيار أفضل مدير إدارة، أفضل مركز شباب فى تنفيذ المبادرة، أفضل مدير مركز شباب، أفضل رئيس قسم للشباب، أفضل منسق اعلامى، أفضل فريق عمل.

وأضاف أنه سيتم تكريمهم، و وضعت المديرية معايير تقييم تنفيذ المبادرة الذى يتسم بالابتكار والإبداع والمبادرة في التنفيذ، النشر والبث على صفحات الإدارة ومراكز الشباب، اختيار جودة الصور والفيديوهات، الإبتكار في جذب المترددين على مراكز الشباب خلال إجازة العيد و الإستغلال الأمثل لموارد المركز خلال إجازة العيد احتفلت مدرسة الموهوبين للكاراتيه بعيد الأضحى المبارك.



بعض فرق الكشافة بكفر الشيخ



جانب من تدريبات فرق الكراتيه بكفر الشيخ



عروض فرق الكارتيه بكفر الشيخ



فرق الكارتية تمارس انشطتها بمراكز شباب كفر الشيخ