العراق يدين تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك.



وذكرت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرف والكراهية أن تضع المجتمعات أمام تهديد حقيقي للتعايش السلمي، مطالبة سلطات دول الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر سريعا بما يسمى بحرية التعبير وحق التظاهر، وأن يكون هناك موقف جماعي واضح لمنع هذه الإساءات أمام مباني سفارات العراق على أراضيها.



وأكدت الوزارة أن الصمت وعدم الارتكان لإجراءات واضحة - تمنع مرتكبي هذه الأفعال وتعرضهم للمساءلة القانونية - مهد للتمادي في هذا السلوك الخطر، مجددة موقف حكومة العراق الداعي إلى أن تكون القرارات والصكوك الدولية في تجريم هذه الأفعال، واحترام الرموز الدينية والكتب المقدسة بنحو متساو وشفاف دون التمييز على أساس الدين والعرق.