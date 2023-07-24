اليوم السابع
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العثور على جثة شخص داخل مسكنه فى العمرانية وتحريات لكشف ملابسات وفاته

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:41 ص
العثور على جثة شخص داخل مسكنه فى العمرانية وتحريات لكشف ملابسات وفاته العثور على جثة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل مسكنه في العمرانية، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في العمرانية، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والمعاينة، تم العثور على جثة شخص يقيم بالشقة، لا توجد به إصابات ظاهرية، وتم معاينة الشقة وفحص محتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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