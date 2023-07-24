العثور على جثة شاب بها عدة جروح داخل منزله بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تجرى نيابة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، تحقيقاتها الموسعة في واقعة العثور على جثة شاب متسول داخل منزله فى إحدى قرى مركز مطوبس متوفيا وبها عدة جروح.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقي مركز شرطة مطوبس بلاغًا من "م.م" 35 سنة، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز مطوبس، بوفاة شقيقه التوأم "م"، في العقد الثالث من العمر وبدون عمل، ومتسول.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة مطوبس بقيادة مأمور مركز شرطة مطوبس، رفقة رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، ومعاونيه إلى مكان الواقعة محل البلاغ، لإجراء المعاينة محل البلاغ وعمل اللازم قانونا.

وبالفحص والمعاينة تبين أن جثمان المتوفي مسجى على الأرض بغرفة نومه داخل منزل أسرته بالطابق الأول علوي بعقار مكون من طابقين، ويرتدي كامل ملابسه عبارة عن بلوفر أسود في أزرق اللون، وبنطال بيج اللون، و تبين وجود جروح بالصدر من الناحية اليسرى، والمنتصف، وبأسفل البطن، وأسفل الرقبة، وبجواره متعلقاته، وبعض المبالغ المالية من متحصلات تسوله مع سلامة جميع الأبواب، والنوافذ، وقرر أشقاء المتوفي أنهم خلال توجههم للاطمئنان عليه فوجئوا به متوفيًا داخل منزله، ولم يتهموا أحدا.

انتقل وكيل نيابة مطوبس، إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، كما كشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث أن وراء تلك الجريمة، "ا.ن", 22 عامًا، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز مطوبس، وتم القبض عليه، وجاري مناقشته بمعرفة فريق البحث الجنائي لبيان أسباب ارتكابه الواقعة، كما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر بذلك المحضر رقم 5042 لسنة 2023 إداري مركز شرطة مطوبس، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة وتولت التحقيق.