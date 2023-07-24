الصحة: تقديم 230 ألفا و67 خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 10 آلاف و606 خدمات ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 26 ألفا و178 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ780 طفلا، فيما قدمت 39 ألفًا و162 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 1613 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و1748 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ7 آلاف 385 مواطنا.



وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 11 ألفا و206 استمارات استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 6 آلاف و727 مواطنا.



وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 24 ألفا، و747 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 34 ألفا، و717 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 65 ألفا و689 طفلا .



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 41 ألفا و400 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.



ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».