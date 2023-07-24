اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 01:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السياحة والآثار: الانتهاء من تقييم أول ثلاث منشآت فندقية بيئية بسيوة

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:45 م
السياحة والآثار: الانتهاء من تقييم أول ثلاث منشآت فندقية بيئية بسيوة أحد مشروعات سيوة الصديقة للبيئة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت وزارة السياحة والآثار، بالانتهاء من تقييم وترخيص ثلاث منشآت فندقية بيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، حيث تعد هذه المنشآت هي أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقاً للاشتراطات والمعايير المصرية لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge والتي تم اعتمادها في مارس الماضي.
 
وجاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وتنويع أنماط وزيادة حجم الطاقة الفندقية بها.
 
ومن جانبه، أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة إلى أن هذه المنشآت الثلاث تضمنت عدد 2 منشأة فندقية تم تقييمها على فئة 3 نجوم، ومنشأة أخرى على فئة نجمة واحدة.
 
وأضاف أنه يتم تصنيف الفنادق البيئية في ضوء الاشتراطات والمعايير إلى نجمة ونجمتين وثلاث نجوم، مؤكداً على أن هذا التصنيف لا يعنى أن هذه المنشآت ستقدم خدمات بمستوى جودة أقل من باقي المنشآت الفندقية الأخرى، إنما هذا التصنيف نظراً لطبيعة هذه المنشآت والتباين الموجود في حجم وطبيعة المستلزمات الموجودة بها عن تلك الموجودة بالمنشآت الفندقية الأخرى.
 
جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد أصدر في مارس الماضي، قراراً وزارياً، باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، والتي تم وضعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة وبما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
 
وتساهم هذه الضوابط في تنظيم العمل والرقابة على الأنشطة الخاصة بمنتج سياحة المغامرات الذي يعتبر أحد الأنماط السياحية التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة، وتوفير متطلبات هذا المنتج وزيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة له، خاصة وأنه يعتبر من المنتجات السياحية الممُيزة (Premium Product) التي يتمتع روادها بطبيعة خاصة ومُميزة.
 
وجاء سائحي سياحة المغامرات ضمن أبرز خمس شرائح للسائحين المُحتملين بالنسبة لمصر وفقاً لنتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة، بجانب السائحين الذين يبحثون عن منتجات السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية وهو ما يعكس التنوع في متطلبات وأذواق السائحين حول العالم. 

وزارة السياحة والآثار

سيوة

السياحة في مصر



الموضوعات المتعلقة

خبير سياحى: العلمين الجديدة قبلة السياحة العربية والخليجية وتواجد مكثف للأجانب

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:57 ص

خبير سياحى: التقارير الإيجابية حول السياحة المصرية تدعم الترويج للمنتج المصرى

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:17 ص

سياحة النواب: العلمين جاذبة للاستثمار وعلى درجة عالية من الجودة

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:30 ص

"العالم علمين" جولة لـ مساء dmc بالممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة.. هيئة تنشيط السياحة: المهرجان فرصة كبيرة لترويج السياحة المصرية.. ومستشفى العلمين: التجهيزات الطبية تعمل على مدار اليوم

الأحد، 23 يوليو 2023 10:33 م

هيئة تنشيط السياحة: مهرجان العلمين الجديدة فرصة كبيرة لترويج السياحة المصرية

الأحد، 23 يوليو 2023 10:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة