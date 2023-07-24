الرعاية الصحية بالأقصر تقدم تدريبات حول علم الإدارة للفئات القيادية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر ، برنامج تدريبي اختص به مديري الإدارات بفرع الهيئة ومديري المستشفيات والوحدات والمراكز التابعة لفرع الهيئة بالأقصر، بالإضافة إلى عدد من كوادر الصف الثاني للقيادات المعنية، حيث يأتي ذلك في إطار خطة الفرع للمتابعة وإعادة التأهيل والتطوير للمهارات القيادية لجميع المراكز القيادية بالفرع والمنشآت التابعة له، وإعداد كوادر مميزة وفق أحدث الدراسات العامة والعالمية لفنون الإدارة والقيادة.

وشملت المرحلة الأولى من التدريب، تقديم شرح مبسط لعلم الإدارة، وسبل الإدارة الحديثة ومعنى وأهمية التحكم، وخطوات التحكم، وكيفية قياس أداء الموظف، وتطوير أداء الفريق وتنظيم مجموعات العمل وتحديد القائد والقيادة، وشرح مبسط لنظريات القيادة، وكيفية تحديد الأسلوب الأمثل للقيادة، حيث بلغ إجمالي المتدربين بالمرحلة الأولي والتي شملت كافة القيادات على مدار تسعة أيام ما يقرب من 95 متدرب، ويأتي التدريب أيضاً ضمن حزم تدريبات مشروع التأهيل الإلزامي بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حاصل على عديد من الشهادات العلمية والعالمية لفنون الإدارة والقيادة، وكان أهمها ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ESLSCA، والبرنامج التدريبي المعتمد من جامعة هارفارد في مجالي التدريب والبحث الإكلينيكي TOT , CSRT، والبرنامج التدريبي المعتمد من الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA للمهارات القيادية، علاوة على تخرجه من كلية الطب جامعة طنطا وحصوله على درجة الماجستير والزمالة المصرية في الجراحة العامة، بالإضافة إلى خبراته السابقة في عدد من المناصب القيادية التي شغلها الدكتور البرعي في قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية.