اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 01:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط "هيروين وحشيش" فى حملات أمنية بدمياط

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:46 م
الداخلية تضبط "هيروين وحشيش" فى حملات أمنية بدمياط حملات أمنية_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (فارسكور – كفر سعد – الزرقا) وقسم شرطة (أول دمياط).
 
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 5 متهمين لـ " 4 منهم معلومات جنائية").
 
 

الأجهزة الأمنية

أمن دمياط

وزارة الداخلية

المواد المخدرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة