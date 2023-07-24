الداخلية تضبط "هيروين وحشيش" فى حملات أمنية بدمياط

كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (فارسكور – كفر سعد – الزرقا) وقسم شرطة (أول دمياط).

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 5 متهمين لـ " 4 منهم معلومات جنائية").