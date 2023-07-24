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الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:38 م
الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة ألعاب نارية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن  بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه.. وعُثر بداخله على (عدد 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي عدد 1,050,000 صاروخ ألعاب نارية "مختلفة الأحجام" بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
 
 

القاهرة

جريمة الاتجار في الالعاب النارية

العاب نارية

اخبار الحوادث



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