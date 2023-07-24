التنمية المحلية: تنفيذ 1200 مشروع ضمن "حياة كريمة" بالفيوم بتكلفة 18 مليار جنيه

الفيوم رباب الجالى

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية كحك بحرى، التابعة لمركز يوسف الصديق، للتأكد من الانتهاء من أعمالها الإنشائية، استعدادا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، والأستاذ ايمن شكرى عضوى مجلس النواب، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى بالوزارة، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

بدأت الجولة الميدانية لوزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، بتفقد أعمال تطوير مركز شباب كحك بحرى، بإجمالى مساحة 2600 متر، بتكلفة 5 ملايين جنيه، ويشمل المشروع إحلال وتجديد المبنى الإدارى للمركز، واشاء وتنجيل ملعب خماسى، وانشاء صالة ألعاب وسور خارجى، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%.

وتضمنت الجولة الميدانية، بقرية كحك بحرى تفقد مجمع الخدمات الزراعية، على مساحة 600 متر مربع، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100 %، ويشمل المشروع جمعية زراعية، ووحدة طب بيطرى ومركز إرشاد زراعى.

وتفقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، مجمع الخدمات الحكومية بقرية كحك بحرى، على مساحة 700 متر مربع، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، ويضم المشروع، انشاء مركز تكنولوجى، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ووحدة تضامن اجتماعى، وشهر عقارى.

وأكد اللواء هشام آمنة أن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمحافظة الفيوم يتم تنفيذها فى قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق وذلك فى عدد كبير من القطاعات الخدمية، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة المشروعات تقدر بحوالى 18 مليار جنيه لتنفيذ 1200 مشروع فى قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والشباب والرياضة والصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والرى وغيرها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة مشروعات المبادرة على أرض الواقع وهو ما شاهدناه خلال الفترة الماضية بزيارات متعددة لمحافظات الصعيد والوجه البحرى لتفقد المشروعات وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذ لمشروعات المرحلة الاولى من المبادرة لتذليل أى تحديات أو معوقات تواجه التنفيذ.

وخلال الجولة، التقى وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، بعددٍ من المواطنين واستمعا لمطالبهم وشكواهم، وأكدا بحث الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع مسئولى الجهات ذات الصلة.