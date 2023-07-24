ارتفاع عدد مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف لـ14 مصابا

بنى سويف هانى فتحى

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف، إلى 14 مصاباً بعد إصابتهم بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية وجار اتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف، بعد بوابة بني سويف بحوالي 5 كيلو اتجاه محافظة المنيا، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع رفع آثار الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بخمس سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، واستقبل المستشفى كلا من سها عبد المحسن راضي 34 سنة،

مصابة بسحجات الذراع الأيسر ، وأسماء محمود شحاتة18 سنة مصابة كدمات وسحجات بالجسم، وعمران محمد عبد الرحمن 30 سنة، مصاباً بسحجات الذراع الأيسر، ومازن أحمد محمد ثلاث سنوات مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، وحنان محمد عبد الرحيم 22 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالذراع الأيسر.

وأصيب محمد فتحي عبد الهادي 47 سنة، مصاباً بكدمات بالجسم، وطه يوسف أحمد 28 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، حماده محمد عبد الرحمن 20 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، نورهان عبد الناصر محمد 19 سنة مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد شعبان ناجي 39 سنة سائق مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، ومكه أحمد سامي سنة، مصابة بكدمات بالجسم، وسامي أحمد سامي 13 سنة مصاباً بكدمات بالجسم، وسارة صبري صفوت 13 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، وسهير سيد علي 34 سنة مصابا باشتباه كسر بالترقوه.