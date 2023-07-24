مصرع أم وطفلتها وإصابة الزوج ونجلته فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

لقت سيدة ونجلتها مصرعهما، بينما أصيب الزوج ونجلته الأخرى، في حادث انقلاب سيارة ملاكي ، كانوا يستقلونها أعلى محور 30 يونيو أمام القنطرة غرب في الإسماعيلية، تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقي مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوورد بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على محور 30 يونيو بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع كل من ريهام أيمن محمد أحمد 28 عام مقيمة، أبو كبير في الشرقية، وابنتها سيلين سعيد أحمد محمود 9 شهور.

فيما أصيب في الحادث الزوج ويُدعى سعيد أحمد محمود علي 38 عام مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وكسر بالعمود الفقري، وجرج قطعي بالساق اليمني، والابنة وتدعى سازدل سعيد أحمد، 3 سنوات مصابة بكسر في الذراع الأيمن وجرح قطعي في الوجه.

تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة العامة كما تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.