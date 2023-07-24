اجتماع طارئ بين وزيرى الكهرباء والبترول لحل أزمة انقطاع التيار

كتبت ــ رحمة رمضان

اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم، لوضع حلول جذرية وسريعة لإنهاء أزمة الانقطاعات الناتجة عن نقص الوقود.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع شهد حضور قيادات وزارتى البترول والكهرباء لوضع خطة عاجلة بتكليف من الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أكد أنه من المتوقع انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود، منتصف الأسبوع الجارى لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أزمة الانقطاعات التى تشهدها البلاد حاليا ناتجة عن نقص الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية ، كاشفا أن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد حتى 48 الف ميجا وات فى حين ان استهلاك المواطنين لا يتعدى الـ36 ألف ميجا وات.

وتابع حمزة، أنه لا يوجد أى مشاكل في الشبكة الكهربائية، خاصة وأن شبكة نقل الكهرباء فى مصر تعتبر حاليا من اقوى الشبكات بالعالم، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم العالم للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر بسبب قوة شبكة الكهرباء و التطوير الذى تم بالشبكة.