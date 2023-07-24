واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، المخيم صباح اليوم وفرضت حصارًا مُشددًا عليه بعد إغلاق مداخله بالكامل.

وأغلقت القوات شارع "نابلس" الرئيسي المار بوسط المخيم، وجرفته وألحقت أضرارًا مادية جسيمة بالبنية التحتية به وحطمت سيارات كانت متوقفة على جانبيه، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، خلال مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم، واقتحمت منزل مواطن وحولته إلى ثكنة عسكرية، واعتقلت نجله، كما داهمت مسجد المخيم وعشرات المنازل، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها وهددت أصحابها بعد إخضاعهم للتحقيق والاستجواب.