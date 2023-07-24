إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة واسترداد 3 قطع أخرى بأبو صوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لحملات إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وأسفرت نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق مركز ومدينة أبوصوير خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21، عن إزالة 11 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، منها استرداد 3 قطع أرض أملاك الدولة بولاية المحافظة، على مساحة 1228م، عبارة عن أرض فضاء وأسوار ومنزل.

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كما تم إزالة 3 حالات تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة 425 م، عبارة عن أسوار ومباني بالبلوك.

وفي نفس السياق، تم إزالة 8 حالات تعدٍّ على ولاية الري على مساحة 83م، عبارة عن عشش وكشك وتاندة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.