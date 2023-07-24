‏ ضبط 1000 علبة سجائر مهربة بدون فواتير و4 أطنان دقيق مدعم فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

‏‎وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

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وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎حيث أسفرت الحملات عن ضبط كمية تقدر ب 1000 علبة سجائر مهربة بدون فواتير، كما تم ضبط أحد المخابز السياحية وبه كمية تقدر ب 100كيلو دقيق بلدي مدعم، بجانب ضبط ثلاثة مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بـ 4 أطنان دقيق بلدي.

بالإضافة لتحرير 82 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية.

فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 24 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للبيع بأزيد من السعر، و20 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، ومحضر إدارة بدون ترخيص.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحريرمحضرين إنتاج خبر ناقص الوزن، و7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر توقف عن الإنتاج ، و3محاضر تصرف في الدقيق، ومحضر تجمع الدقيق.