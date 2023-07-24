إحالة المتهم بقتل صديقه فى الشروق بسبب مشاجرة للجنايات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الشروق إحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما.

تعود أحداث الواقعة بتلقى أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من المستشفى بوصول شاب مصاب بطعن سكين في الصدر ووفاته متأثرا بإصابته.

انتقلت رجال الأمن إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثة شاب، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر، تبين وقوع مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه والمتهم، قام على أثرها المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه، بعدها تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.