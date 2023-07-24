أعمال الإنشاءات بمشروع Zoya Ghazala Bay بالساحل الشمالي تسير على قدم وساق بقيادة LMD

في إطار حرص شركةLMD ، الشركة الرائدة في التطوير العقاري على مصداقيتها والتزامها الكامل تجاه عملائها وتنفيذ الجداول الزمنية المحددة لمشروعاتها، أعلنت الشركة عن استمرار أعمال الإنشاءات بمشروعها Zoya Ghazala Bay بالساحل الشمالي في أرقى مناطق خليج غزالة - سيدي عبد الرحمن، حيث أنهت الشركة 100% من اعمال الخرسانات بكل من (Cluster1 و Cluster2و Cluster3 و Cluster4)مع الانتهاء بنسبة 100% من اعمال الدهانات الخارجية وتركيب الواجهات بهم، إضافة إلى تجهيز اعمال البياض الداخلي ل Cluster4، والانتهاء من أعمال الدهان الخارجي ل Cluster 3 وأعمال البناء ل Cluster2، في حين إنتهت من غالبية أعمال الإحلال والحفر المنطقة السكنية بالمشروع بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الخرسانات للنماذج السكنية المختلفة بالمشروع حيث تم استكمال اعمال الخرسانة العادية والمسلحة لأساسات عددٍ من الوحدات بكلٍا من نماذج فيلات One-Story و Sea Villas و Signature ، كما تعمل LMD حاليًا علي الإنتهاء من أعمال نجارة الأسقف والأعمدة، وايضًا اعمال الإحلال لنماذج الTwin وTownhouses، وتم صب اللبشة المسلحة الخاصة بالBungalows Coconut المقدمة من قبل Coconut Hotel Boutique، وجاري العمل بعمليات الإحلال لLAGOON للمرحلة الأولى بمسطح 28.000 متر، إلى جانب العمل بحمام السباحة المتواجد داخل اللاجون بالمرحلة الأولى ومن المقرر للمشروع أن يبدأ تسليم وحدات المشروع المختلفة في 2025.

Zoya Ghazala Bay هو مشروع فريد من نوعه يقام على مساحة 129.66 فدان باستثمارات إجمالية 8 مليارات جنيه، ومن المنتظر أن يصبح أيقونة مميزة على سواحل خليج غزالة بما يقدمه المشروع من مفهوم جديد للمشروعات الساحلية النابضة بالحياة والجمال، تتكامل بالمشروع جميع عناصر الحياة الهادئة، بداية من اختيار الموقع الذي تم بعناية فائقة، حيث اختارت شركة LMD بخبرتها الواسعة أن تقيم Zoya Ghazala Bay في واحٍد من أفضل مواقع الساحل الشمالي في الكيلو 142 بمنطقة خليج غزالة-سيدي عبد الرحمن، ويبعد حوالي ثلاث ساعات فقط عن القاهرة، مما يمنح المشروع ميزة كبيرة وجعله وجهة سياحية لكل من يرغب في الاستمتاع بالهدوء.

يجسد Zoya Ghazala Bay نموذج حقيقي لما يجب أن تكون عليه المشروعات الساحلية المتكاملة، فعلي الرغم من المساحة الكبيرة له، إلا أن LMD حرصت على إقامة وحداته على مساحة للبناء لا تتعدي 15%، حيث تبلغ المساحة البنائية 153 الف متر مربع، ويتألف من ثلاث مراحل تضم وحدات متنوعة من الفيلات المستقلة بإطلالة مباشرة علي البحر وحمامات السباحة واللاجونز، والتوين هاوس والتاون هاوس والشاليهات والكبائن بمساحات تبدأ من 120 متر مربع ومستويات ومصاطب مختلفة متدرجة تتيح لكافة المقيمين الاستمتاع بالمناظر الخلابة للمسطحات المائية المختلفة والمساحات الخضراء على مدار اليوم.

كما اطلقتLMD منطقة جديدة بالمشروع وهي Rituals Village والتي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا لتمثل شكل جديد للحياة الساحلية الساحرة بمشروع Zoya Ghazala Bay بشققها الفندقية الراقية تحت إدارة TLT Signature Hotels، والتي ستقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة للمقيمين والزوار، حيث تستهدف هذه المنطقة الراغبين في الاستمتاع بالحياة الشاطئية الرائعة مع وجود جميع الخدمات الفندقية رفيعة المستوي من خدمات الاستقبال والضيافة ومواقف مظللة لركن لسيارات وخدمات النظافة والصيانة والامن والسلامة، مع مجموعة من أفضل المطاعم والكافيهات التي تقدم العديد من الأطباق العالمية، كما تمنح Rituals Village المقيمين بها خصوصية تامة عبر توفير مداخل ومخارج خاصة مع إتاحة الكثير من مناطق الترفية ومراكز التجميل والرياضة وحمامات السباحة و Club Houseخاص، فضلًا عن تخصيص ممرات خاصة للمشي وركوب الدراجات للتمتع بالمناظر الطبيعة الخلابة مع إمكانية الوصول مباشرة لمناطق التسوق والبيع بالتجزئة.

من جانبه أكد المهندس عمرو سلطان-الرئيس التنفيذي لشركة LMD على أهمية هذه الخطوة وقال: " نسعى إلى تسخير كافة طاقاتنا لإستكمال أعمال الانشاءات بالمراحل المختلفة لمشروع Zoya Ghazala Bay وفقًا للجدول الزمني المحدد لها، فهذا المشروع يمثل حالة متفردة واستثنائية من الجمال والخصوصية بمنطقة خليج غزالة، فمنذ اللحظة الأولى للتفكير في تطوير Zoya Ghazala Bay ونحن نهدف لتقديم نموذجًا متكاملًا للمشروعات الساحلية التي توفر لقاطنيها وزوارها كل ما يتطلعون إليه من خدمات حصرية تلبى رغباتهم وتتخطى توقعاتهم، وتحقق لهم أعلي قدر من الخصوصية والمتعة الحقيقية بعيدًا عن زحام العاصمة، وأن يكون المشروع وجهة مثالية للراحة والاستجمام طوال العام وليس فقط بأشهر محددة منه ليساهم Zoya Ghazala Bay في خطة الدولة لجعل منطقة الساحل الشمالي تلك المنطقة الحيوية الاستثمارية الهامة إلى مدينة متكاملة يتطلع الكثيرين من داخل مصر وخارجها للتواجد بها."

يتمتع Zoya Ghazala Bay بمواصفات خاصة من حيث التصميم والخدمات والمساحات المفتوحة والخضراء حيث وضع المخطط الرئيسي له شركة Archi-View صاحبة الخبرة الكبيرة في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة بأفكار وحلول عصرية مبتكرة تمزج بين عناصر الطبيعة مع أفضل استغلال للمساحات والاهتمام بأدق التفاصيل من حيث وجود مساحات فاصلة بين الوحدات السكنية المختلفة، لضمان الخصوصية والاستقلالية التامة، فضلًا عن إقامة شبكة من الطرق والممرات التي تتيح التنقل بسهولة كبيرة فيما بين الوحدات المختلفة والوصول بيسر للخدمات المتنوعة التي يوفرها المشروع من مناطق للترفيه والضيافة والألعاب المائية والرياضية التي تناسب كافة الأعمار، إلى جانب مناطق مخصصة للأطفال ومتاجر للتجزئة ومناطق تجارية تضم أرقى وأشهر العلامات التجارية، في حين يقوم بعمل التصميم المعماري للمشروع شركة Alchemy Architecture، كواحدة من أشهر وأكبر بيوت الخبرة العالمية في التصميم العمراني، لتقدم مجموعة من المنازل الشاطئية تتباين ما بين الفيلات المستقلة والتوين والتاون هاوس والشاليهات والكبائن التي توفر مفهومًا مغايرًا للمتعة والراحة بالمناطق الساحلية، وتستهدف LMD تحقيق مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه من المشروع.



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