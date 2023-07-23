يوم حقلى إرشادى لمزارعى "الفواقسة" بالشرقية لزيادة محصول الذرة

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات، نظم يوم حقلى إرشادى عن زراعة الذرة الشامية، وذلك لمزارعى قرية الفواقسة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، فى حضور الدكتور أحمد شاهر رئيس الحملة القومية الذرة الشامية بالشرقية والدكتور سيد شريف بمعهد بحوث وقاية النباتات وعدد من المرشدين الزراعيين والمزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال اليوم الحقلى تم استعراض أهم التوصيات الفنية للمحصول بداية من خدمة الأرض للزراعة والتسميد وتوضيح أهمية اختيار الأصناف الجيدة وطرق مكافحة الحشائش والآفات التى تصيب محصول الذرة من خلال برنامج المكافحة المتكاملة كما تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

ذلك تنفيذا لتعليمات، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية فى زراعة المحاصيل لتحقيق اعلى انتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يساهم فى زيادة الدخل القومى.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم مشددا على ضرورة تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للرى والزراعة لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية.