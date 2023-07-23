الفرق الطبية بمطروح تقدم 128 ألفا و319 خدمة منذ انطلاق مبادرة "100 يوم صحة"

مطروح – حسن مشالي

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية " 100يوم صحة"، في يومها الـ 29، والتي قدمت 128 ألفا و319 خدمة على مستوى محافظة مطروح، منذ انطلاق المبادرة يوم 25 يونيو الماضي على مستوي الجمهورية.

وتفقد مدير صحة مطروح، عمل الفرق الطبية في عدد من العيادات المتنقلة والنقاط الثابتة والمنافذ المستحدثة، وتأكد من انتظام سير العمل، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وعمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال انتشار فرق التواصل المجتمعي، والثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية، وفرق مكافحة التدخين، ومتابعة مؤشرات التردد على العيادات، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وحرص "سالم" على التحدث مع المواطنين المترددين على أماكن تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الفرق الطبية، والتحدث مع فرق التثقيف الصحى لتكثيف الأعمال التوعوية، وزيادة عدد المترددين الذين بلغ عدد الخدمات المقدمة 128 ألفا و319 خدمة في جميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة من خلال مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة مطروح خدمة منذ إطلاق المبادرة.

ولفت الدكتور أحمد عماد منسق المبادرات، إلى أنه يتم توجيه المواطن المتردد على المنافذ الطبية، إلى أقرب عيادة طبية متنقلة في حال الاحتياج لتدخل طبي، أو إلى أقرب مستشفى، مؤكدًا على التنسيق المستمر والدائم بين جميع المنافذ الطبية وسيارات العيادات الطبية المتنقلة وغرفة الإسعاف والمراكز الطبية والمستشفيات القريبة، من خلال شبكة واحدة، في إطار الحرص على سرعة الاستجابة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.