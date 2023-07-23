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مبادرة 100 يوم صحة.. الكشف على 267 ألف بقرى المنوفية وتقديم العلاج مجانا

الأحد، 23 يوليو 2023 12:00 ص
مبادرة 100 يوم صحة.. الكشف على 267 ألف بقرى المنوفية وتقديم العلاج مجانا مبادرة 100 يوم صحة
المنوفية - محمد فتحى

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أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية،على انتظام فاعليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، لتقديم الخدمات الصحية الرئاسية بالمجان بمختلف التخصصات الطبية المتنوعة للمواطنين .

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة وقعت الكشف حتى الآن على مايقرب 267 ألف حالة حتى الآن بجميع التخصصات .

وتابعت خضر، مبادرة 100 يوم صحة مستمرة فى فعالياتها حتى مطلع أكتوبر المقبل، وتضم كافة المبادرات الرئاسية لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين بالمجان، ويتم تنفيذها بمحافظة المنوفية من 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة ، و238 فرقة طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية.

وأشارت إلى أن الحملة تستهدف تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة أعمال المبادرات الرئاسية المتنوعة ، فضلاً عن تكثيف تفعيل الخدمات البيئية ونشر الوعى الصحى في مجال الصحة الإنجابية ، مؤكده إلى إستمرار فعاليات الحملة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.

 

 

 


محافظة المنوفية

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صحة المنوفية

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