وزير الخارجية الأوكراني يدعو العالم إلى إدانة هجوم روسيا على أوديسا

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دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا جميع الدول والمنظمات الدولية إلى إدانة الهجوم الذي شنته القوات الروسية على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في جنوب البلاد قبل ساعات قليلة.



وقال كوليبا في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" وابل الصواريخ الروسية يقتل الناس ويدمر المواقع الشهيرة في أوديسا المحمية من قبل منظمة اليونسكو العالمية. إن أكبر هجوم على الإطلاق على ميناء رئيسي حيوي للأمن الغذائي العالمي هو هجوم على المجتمع العالمي بأسره. إنني أحث جميع الدول والمنظمات على إدانة جريمة الحرب التي ارتكبتها روسيا في أوديسا".



وكانت القيادة العملياتية الجنوبية التابعة للجيش الأوكراني أعلنت صباح اليوم أن الجيش الروسي شن هجومًا صاروخيًا الليلة الماضية على مدينة أوديسا بخمسة أنواع على الأقل من الصواريخ من جميع أنواع الإطلاق، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 22 شخصًا، بينهم أربعة أطفال.