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وزارة الكهرباء: الشبكة قادرة على توليد 48 ألف ميجا وات مع توافر الوقود

الأحد، 23 يوليو 2023 06:00 ص
وزارة الكهرباء: الشبكة قادرة على توليد 48 ألف ميجا وات مع توافر الوقود الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن هناك أزمة الانقطاعات التى تشهدها البلاد حاليا ناتجة عن نقص الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، كاشفا أن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد حتى 48 ألف ميجا وات إذا توافر الوقود فى حين أن استهلاك المواطنين لا يتعدى الـ 36 الف ميجا وات.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ،أنه لا يوجد أى مشاكل في الشبكة الكهربائية خاصة وأن شبكة نقل الكهرباء فى مصر تعتبر حاليا من أقوى الشبكات بالعالم ، مضيفا أن هناك إقبال كبير المستثمرين من مختلف أنحاء العالم العالم للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر بسبب قوة شبكة الكهرباء و التطوير الذى تم بالشبكة.

وناشد حمزة ، المواطنين بمساعدة الدولة فى تجاوز الأزمة سريعا من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها بشكل قوى، لافتا إلى أن تخفيف الأحمال وصل إلى 3000 ميجا وات خلال الأيام الماضية.

و أكد حمزة، أن ترشيد الاستهلاك أمر ضروري و حتمى خلال هذه الأيام للمساهمة فى تقليل ساعات الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود  ، موكدا أنه من المتوقع أن هناك انخفاض فى الأحمال نتيجة الإجازة الرسمية التى بدأت الخميس الماضى و تنتهى اليوم الأحد.
 

 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد استهلاك الكهرباء

تخفيف الاحمال



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