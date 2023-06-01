اليوم السابع
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تأسيس المنظمة الأفريقية لعمال المناجم والتعدين لتطوير استثمار موارد القارة

الخميس، 01 يونيو 2023 01:12 م
تأسيس المنظمة الأفريقية لعمال المناجم والتعدين لتطوير استثمار موارد القارة تأسيس المنظمة الأفريقية لعمال المناجم والتعدين
كتبت آية دعبس

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قال محمد سمارة، رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، إنه تم الاتفاق بين نقابتي المناجم والتعدين بمصر وجنوب أفريقيا علي تأسيس المنظمة الأفريقية لعمال المناجم التي وافق علي إنشائها معظم المنظمات المنجمية لخدمة قضايا التنمية والإستثمار الأمثل للمصادر والقوي العاملة في هذه المشروعات.
 
وأشار سمارة، إلى أن المباحثات مع المجلس التنفيذي لنقابة جنوب أفريقيا برئاسة دانيل بالي بابل سادها الجدية نحو تعميق التعاون في كافة المجالات الإنتاجية والتدريب والتثقيف العمالي، لافتاً إلى أن معظم المنظمات وافقت علي إنشاء المنظمة الأفريقية لعمال المناجم المزمع إقامتها بجنوب أفريقيا التي تمثل أكبر مخزون للثروات المنجمية .
 
ولفت سماره إلي أن الوفد إلتقي علي هامش الزيارة بهيئة مكتب الإتحاد الإقليمي الأفريقي لنقابات البناء والتشييد حيث أشادت كريستينا موفوكينج رئيسة الإتحاد بالجهود التي تقدمها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة القارة الأفريقية خاصة فيما يتعلق ببناء السدود والطرق والاستثمار الأمثل لمواردها الطبيعية والبشرية .
 
ضم الوفد النقابي المصري كلاً من أحمد عابدين وخالد معروف نائبا رئيس النقابة العامة للمناجم وناجح جمعة الأمين العام وأشرف شحاتة أمين الصندوق.
 
 
تأسيس المنظمة الأفريقية لعمال المناجم والتعدين (1)
تأسيس المنظمة الأفريقية لعمال المناجم والتعدين 

تأسيس المنظمة الأفريقية لعمال المناجم والتعدين (3)
تأسيس المنظمة الأفريقية لعمال المناجم والتعدين 

 


المناجم والتعدين

نقابة المناجم والمحاجر

محمد سمارة

المنظمة الأفريقية لعمال المناجم والتعدين



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