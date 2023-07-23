موانئ البحر الأحمر: تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم خلالها تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 410 شاحنات و74 سيارة.

وأكدت الهيئة فى بيان لها أن شملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، و268 شاحنة و31 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع، و142 شاحنة 43 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NEW Libert، بينما تغادر السفينتان القاهرة وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و128 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1122 راكبا بموانئها.