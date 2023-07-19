تداول 721 شاحنة خضراوات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 721 شاحنة أغلبها خضراوات وفواكه و 142 سيارة.

وأكدت الهيئة فى بيانها أن شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 371 شاحنة و121 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 350 شاحنة و21 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 ،بوسيدون إكسبريس والقاهرة وغادرت السفينة أمل.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، إيلة وبريدج، وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 2832 راكب بموانيها .