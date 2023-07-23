اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 يوليو 2023 08:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر للأسمنت المسلح: تنفيذ وتسليم 85 ﻣﺷروعا بـ3 ﻣﻠﯾﺎرات جنيه بحياة ﻛرﯾﻣﺔ

الأحد، 23 يوليو 2023 08:00 م
مصر للأسمنت المسلح: تنفيذ وتسليم 85 ﻣﺷروعا بـ3 ﻣﻠﯾﺎرات جنيه بحياة ﻛرﯾﻣﺔ المهندس نشأت مرسى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت شركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح  إﺣدى ﺷرﻛﺎت وزارة ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم ، أنها تنفذ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﺑﻧﺣو 3 ﻣﻠﯾﺎرات ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت،  حيث ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ و ﺗﺳﻠﯾم 85 ﻣﺷروع ﺑﺎﺟﻣﺎﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ 3 ﻣﻠﯾﺎرات جنيها  ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق المبادرة الرئاسية ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ، وﯾﺗم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن بمتابعة وإشراف المهندس نشأت مرسى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة .

 

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ

 

 ﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣﻧوﻓﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ ﻟﻘرى) ﻗورص- ﻛﻔر ﻗورص ـ ﻛﻔر أﺑو رﻗﺑﺔ- ﻣﻧﯾل ﺟوﯾدة- ﺑوھﺔ ﺷطﺎﻧوف- اﻟﻧﻌﻧﺎﻋﯾﺔ- اﻟﺣﻠواﺻﻰ .

( ﺣﯾث ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘرى ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 98% وﺟﺎرى ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻛﮭروﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ،وﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ ﻟﻘرﯾﺔ ﻣﻧﺷﺄة اﻟﺳﺎدات واﻟﻌزب اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣرﻛز اﻟﺷﮭداء - اﻟﻣﻧوﻓﯾﺔ ) ﺷﺑﻛﺎت اﻧﺣدار- ﻣﺣطﺎت رﻓﻊ - ﺧطوط طرد  ( ﺣﯾث ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘرى ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 99% وﺟﺎرى ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻛﮭروﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ.

وﻓﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ ﻟﻘرى ) ﺳﻧﺑو اﻟﻛﺑرى -دﻣﻧﮭور اﻟوﺣش - ﻛﻔر ﺷﺎھﯾن - ﻛﻔر ﻧواى- ﺳﺑطﺎس(، وﻣﺷروع اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ ﻟﻌزب) اﻟﺑﺣﯾرى -ﺣﺳﺎن ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر - ﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﺑﺎﺣﻰ -اﻟﺻﻌﯾدى -اﻟﺷﮭﺎوى- ﺳﻣﯾر ذو اﻟﻔﻘﺎر - اﻟﺧﺷﺎب ( ﻣرﻛز زﻓﺗﻰ- ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ - ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﮫ. ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻰ ﻟﻠﻘرى ﻛﻔر ﻧواى وﻛﻔر ﺷﺎھﯾن وﺗم اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻋﻣﺎل اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻟﺳﻧﺑو ودﻣﻧﮭور وﺟﺎرى اﻟﺗﺳﻠﯾم وﺗم اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻋﻣﺎل اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ ٠٦ % ﻟﻌزب اﻟﺑﺣﯾرى وﺣﺳﺎن واﻟﺻﺑﺎﺣﻰ.

وﻓﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻔﯾوم ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع ﺻرف ﺻﺣﻰ ﺗوﺳﻌﺎت ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺻرف ﺻﺣﻰ ﻗﺻر اﻟﺑﺎﺳل ﺑطﺎﻗﺔ ٠١/٥١ أﻟف م٣/ ﯾوم وﺻرف ﺻﺣﻰ ﻗرﯾﺗﻰ ) اﻟﺣﺎﻣدﯾﺔ – ﻗﺻر اﻟﺑﺎﺳل ( وﺗوﺳﻌﺎت ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺻرف ﺻﺣﻰ ﻋﺗﺎﻣﻧﮫ اﻟﻣزارﻋﺔ ﺑطﺎﻗﺔ ٠٢/٠٣ أﻟف م٣/ﯾوم وﺻرف ﺻﺣﻰ ﻗرى ) اﻟﻐﺎﺑﺔ – ﻣﻧﺷﺄة ﺣﻠﻔﺎ – ﻣطول – ﺑﺣر أﺑواﻟﻣﯾر- ﻣﻧﺷﺄة ﺻﺑرى –ﺧﻠف – ﻋﺗﺎﻣﻧﮫ اﻟﻣزارﻋﺔ – اھرﯾت اﻟﻐرﺑﯾﺔ – اﻟﺣﺳﯾﻧﯾﺔ – اﻟوﻧﺎﯾﺳﺔ- ﻣﻧﺷﺄة ظﺎﻓر- ﻣﻧﺷﺄة ﺳﯾف اﻟﻧﺻر ( ﻣرﻛز اطﺳﺎ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻔﯾوم .

 

المرحلة الثانية

ﻓﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف ﯾﺗم ﻣﺷروع ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﻣن اﻟﻌروس ﺑطﺎﻗﺔ ٠٤/٠٧ اﻟف م٣/ﯾوم واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ ﻟﻘرى )أﻧﻔﺳط -وﻧﺎاﻟﻘس - اﺑوﯾط ( ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف .

ﻓﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻛﻔر اﻟﺷﯾﺦ ﯾﺗم ﻣﺷروع ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛوم اﻟﺣﺟر ﺑطﺎﻗﺔ ٨ اﻟف م٣/ﯾوم ﻟﻘرى ) اﻟﺑﻧﺎء ( واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ ﻗرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء)


حياة كريمة

الاسمنت المسلح

مشروعات صرف صحى

مياه الشرب

نشات مرسى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة