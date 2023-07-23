مصر للأسمنت المسلح: تنفيذ وتسليم 85 ﻣﺷروعا بـ3 ﻣﻠﯾﺎرات جنيه بحياة ﻛرﯾﻣﺔ

كتب عبد الحليم سالم

كشفت شركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح إﺣدى ﺷرﻛﺎت وزارة ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم ، أنها تنفذ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﺑﻧﺣو 3 ﻣﻠﯾﺎرات ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت، حيث ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ و ﺗﺳﻠﯾم 85 ﻣﺷروع ﺑﺎﺟﻣﺎﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ 3 ﻣﻠﯾﺎرات جنيها ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق المبادرة الرئاسية ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ، وﯾﺗم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن بمتابعة وإشراف المهندس نشأت مرسى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة .

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ

ﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣﻧوﻓﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ ﻟﻘرى) ﻗورص- ﻛﻔر ﻗورص ـ ﻛﻔر أﺑو رﻗﺑﺔ- ﻣﻧﯾل ﺟوﯾدة- ﺑوھﺔ ﺷطﺎﻧوف- اﻟﻧﻌﻧﺎﻋﯾﺔ- اﻟﺣﻠواﺻﻰ .

( ﺣﯾث ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘرى ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 98% وﺟﺎرى ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻛﮭروﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ،وﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ ﻟﻘرﯾﺔ ﻣﻧﺷﺄة اﻟﺳﺎدات واﻟﻌزب اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣرﻛز اﻟﺷﮭداء - اﻟﻣﻧوﻓﯾﺔ ) ﺷﺑﻛﺎت اﻧﺣدار- ﻣﺣطﺎت رﻓﻊ - ﺧطوط طرد ( ﺣﯾث ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘرى ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 99% وﺟﺎرى ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻛﮭروﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ.

وﻓﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ ﻟﻘرى ) ﺳﻧﺑو اﻟﻛﺑرى -دﻣﻧﮭور اﻟوﺣش - ﻛﻔر ﺷﺎھﯾن - ﻛﻔر ﻧواى- ﺳﺑطﺎس(، وﻣﺷروع اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ ﻟﻌزب) اﻟﺑﺣﯾرى -ﺣﺳﺎن ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر - ﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﺑﺎﺣﻰ -اﻟﺻﻌﯾدى -اﻟﺷﮭﺎوى- ﺳﻣﯾر ذو اﻟﻔﻘﺎر - اﻟﺧﺷﺎب ( ﻣرﻛز زﻓﺗﻰ- ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ - ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﮫ. ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻰ ﻟﻠﻘرى ﻛﻔر ﻧواى وﻛﻔر ﺷﺎھﯾن وﺗم اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻋﻣﺎل اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻟﺳﻧﺑو ودﻣﻧﮭور وﺟﺎرى اﻟﺗﺳﻠﯾم وﺗم اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻋﻣﺎل اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ ٠٦ % ﻟﻌزب اﻟﺑﺣﯾرى وﺣﺳﺎن واﻟﺻﺑﺎﺣﻰ.

وﻓﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻔﯾوم ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع ﺻرف ﺻﺣﻰ ﺗوﺳﻌﺎت ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺻرف ﺻﺣﻰ ﻗﺻر اﻟﺑﺎﺳل ﺑطﺎﻗﺔ ٠١/٥١ أﻟف م٣/ ﯾوم وﺻرف ﺻﺣﻰ ﻗرﯾﺗﻰ ) اﻟﺣﺎﻣدﯾﺔ – ﻗﺻر اﻟﺑﺎﺳل ( وﺗوﺳﻌﺎت ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺻرف ﺻﺣﻰ ﻋﺗﺎﻣﻧﮫ اﻟﻣزارﻋﺔ ﺑطﺎﻗﺔ ٠٢/٠٣ أﻟف م٣/ﯾوم وﺻرف ﺻﺣﻰ ﻗرى ) اﻟﻐﺎﺑﺔ – ﻣﻧﺷﺄة ﺣﻠﻔﺎ – ﻣطول – ﺑﺣر أﺑواﻟﻣﯾر- ﻣﻧﺷﺄة ﺻﺑرى –ﺧﻠف – ﻋﺗﺎﻣﻧﮫ اﻟﻣزارﻋﺔ – اھرﯾت اﻟﻐرﺑﯾﺔ – اﻟﺣﺳﯾﻧﯾﺔ – اﻟوﻧﺎﯾﺳﺔ- ﻣﻧﺷﺄة ظﺎﻓر- ﻣﻧﺷﺄة ﺳﯾف اﻟﻧﺻر ( ﻣرﻛز اطﺳﺎ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻔﯾوم .

المرحلة الثانية

ﻓﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف ﯾﺗم ﻣﺷروع ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﻣن اﻟﻌروس ﺑطﺎﻗﺔ ٠٤/٠٧ اﻟف م٣/ﯾوم واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ ﻟﻘرى )أﻧﻔﺳط -وﻧﺎاﻟﻘس - اﺑوﯾط ( ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف .

ﻓﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻛﻔر اﻟﺷﯾﺦ ﯾﺗم ﻣﺷروع ﻣﺣطﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛوم اﻟﺣﺟر ﺑطﺎﻗﺔ ٨ اﻟف م٣/ﯾوم ﻟﻘرى ) اﻟﺑﻧﺎء ( واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ ﻗرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء)